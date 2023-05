AMD Radeon RX 7600: Erste Benchmarks der neuen Mittelklasse-Grafikkarte auf RDNA-3-Basis

Im Internet lassen sich die ersten Benchmarks der Radeon RX 7600 finden, welche als Konkurrent der Nvidia GeForce RTX 4060 antreten wird.

Mit der "Made by AMD"-Variante wird der Hersteller selbst ein Referenz-Design der Radeon RX 7600 auf den Markt bringen, welches dann von den Partnern übernommen werden kann oder die Grafikkarten als Custom-Design mit eigenen Kühlkörpern versehen werden.

Die Kollegen von VideoCardz konnte bereits ein Modell der "Made by AMD"-Variante ablichten. Die Grafikkarte wird als kurze Version mit zwei Lüftern sowie als Dual-Slot präsentiert. Als Stromanschluss dient ein zusätzlicher 8-Pin-EPS-Stecker. Die verbaute Navi-33XL-GPU arbeitet mit 32 Compute Units, welche 2.048 Shadern vorweisen und der Grafikkartenspeicher beläuft sich auf acht Gigabyte des GDDR6-Standards. Mit einer Gaming-Taktfrequenz von 2.250 MHz ähnelt das Modell der Radeon RX 6650 XT, allerdings mit einer neueren GPU-Architektur.

In dem ersten 3DMark-Benchmark kann die Radeon RX 7600 sich leistungstechnisch knapp vor der Radeon RX 6650 XT positionieren. In dem 3DMark Time Spy kommt die Grafikkarte auf ein Plus von 6,8 Prozent, im Time Spy Extreme auf ein Plus von 11,3 Prozent und in dem Speed-Way-Test wird der Grafikkarte ein 16,5 Prozent bessere Leistung im Vergleich zu der Radeon RX 6650 XT bescheinigt. Im Vergleich zu der Nvidia RTX 4060 Ti fällt die Leistung allerdings eher gering aus. Je nach Benchmark bietet die Nvidia-Grafikkarte rund 30 Prozent mehr Leistung. Dementsprechend wird die Radeon RX 7600 wohl eher gegen die Nvidia GeForce RTX 4060 ohne Ti-Suffix als Konkurrent antreten, dies dürfte sich dann aber auch im Verkaufspreis widerspiegeln.