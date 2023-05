Apple: Neue Chip-Entwicklung mit Broadcom und Produktion in den USA geplant

Apple will künftige Kommunikations-Chips direkt in den USA entwickelt und auch produzieren. Mit dem Partner Broadcom sollen langjährige Verträge geschlossen werden.

Um sich stärker von dem Konkurrenten Qualcomm distanzieren zu können, plant Apple die Entwicklung und auch Produktion von Kommunikations-Chip in Partnerschaft mit Broadcom direkt in den USA.

Wie da Unternehmen bekannt gab, sind entsprechende Verträge über Lizenzen der 5G-Technologie und auch Bauteile mit dem Partner Broadcom bereits beschlossen worden. Apple wurde in den vergangenen Jahren bereits nachgesagt, dass sich das Unternehmen von Qualcomm als Modem-Lieferant verabschieden möchte und die Zusammenarbeit mit dem eigentlichen Konkurrenten aufkündigen wird. Qualcomm selbst soll sich auch bereits darauf eingestellt haben, die Beziehungen mit Apple langfristig nicht aufrechterhalten zu können.

Als Standardort für die Entwicklung und auch Produktion der Kommunikations-Chips wird zwar konkret die USA genannt, wo genau die Chips entwickelt oder produziert werden, wurde nicht beantwortet. Apple hatte bereits angekündigt 2021, dass in den nächsten fünf Jahren bis 2026 das Unternehmen rund 430 Milliarden US-Dollar in die Standorte der USA investieren wird.

Details zu den Vereinbarungen mit dem Partner Broadcom hat Apple noch nicht bekannt gegeben. Nach eigenen Angaben handelt es sich aber um Vereinbarungen mit einem Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar, welche auch helfen soll, die 1.100 Jobs in Fort Collins bei Broadcoms größten Fertigungswerk in den USA zu stärken. Broadcom produziert dabei verschiedene DIEs, die auf der FBAR-Filtertechnologie basieren und in einer Vielzahl von Smartphones verwendet werden.