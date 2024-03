Mit dem Snapdragon X Elite bereitet Qualcomm ein neues System-on-a-Chip vor auf Basis der ARM-Architektur, welches dann auch in Notebooks zum Einsatz kommen soll. Anstatt wie die Konkurrenten Intel und AMD für unterschiedliche Einsatzgebiet unterschiedliche Ausstattungen des SoCs anzubieten, will Qualcomm nur eine SKU vorbereiten, welche dann in allen Geräten zum Einsatz kommen wird.

Die Vorstellung des neuen Snapdragon X Elite wird erst zur Computex am 3. Juni 2024 erwartet. Erstmals will Qualcomm dann ein System-on-a-Chip vorstellen, welches nicht nur besonders effizient zu Werke geht und für lange Akkulaufzeiten bei einem Notebook sorgen soll, sondern auch leistungstechnisch sich nicht vor der Konkurrenz verstecken muss. Der ARM-Chip von Qualcomm soll es dabei auch mit Apples M2- beziehungsweise M3-Chip aufnehmen können.

In Kombination mit der von Microsoft weiter vorangetrieben Initiative von Windows-On-ARM soll auch ein leistungsfähiges Betriebssystem auf Basis von Windows für das SoC zur Verfügung stehen. Bereits seit 2018 bieten Qualcomm und Microsoft Systeme auf Basis von Windows mit ARM-SoCs an. Bislang konnte sich diese Betriebssystem- und Hardware-Kombination aber noch nicht durchsetzen.

Laut Informationen von eiem Qualcomm-Manager wird das Unternehmen für den Snapdragon X Elite keine unterschiedlichen SKUs vorbereiten, sodass vorerst nur ein SoC für alle Systeme herhalten wird. Geplant ist dabei ein Chip mit 12 Oyron-Kernen, welche den OEMs zur Verfügung gestellt wird. Mittels unterschiedlichen TDP-Zielen kann die Leistung und der Verbrauch des Prozessors aber weiter angepasst werden. Darüber hinaus soll das System vorerst nur mit verlöteten LPDDR5-RAM als Arbeitsspeicher zusammen arbeiten können, sodass eine Aufrüstbarkeit der Systeme mit Snapdragon X Elite nicht zu erwarten sind.