Snapdragon X Elite: Windows-Gaming soll kein Problem darstellen

Die kommenden Notebooks mit dem Snapdragon X Elite von Qualcomm werden zum Sommer 2024 erwartet. Während bislang die Windows-ARM-Plattform als Gaming-Plattform wegen Inkompatibilitäten gar nicht infrage kam, könnte sich dies bald ändern.

Auf der Games Developer Conference 2024 haben die Ingenieure des Snapdragon X Elite von Qualcomm bereits in Aussicht gestellt, dass auch das Ausführen von Windows-Spielen mit dem kommenden Prozessor auf ARM-Basis keine größeren Probleme darstellt.

Dank der einfachen Möglichkeit, die Windows-Spiele auf das ARM64-System zu portieren, sollen Entwickler ein besonders gute, native Leistung für ihre Spiele gewährleisten können. So kann ohne Emulation die beste Performance erreicht werden. Alternativ kann mit der ARM64EC-Anwendung ein hybrid aus Windows-Bibliotheken und Treiber nativ ausgeführt werden, während der Rest der Applikation per Emulation ausgeführt wird. Diese Methodik soll fast an die native Leistung der ARM64-optimierten Spiele herankommen.

Darüber hinaus wird es auch noch eine weitere Methode für die Emulation von PC-Spielen geben. Für diese müssen Entwickler gar keine Optimierungen vornehmen, sodass auch ältere Spiele unterstützt werden. Dabei wird allerdings eine komplette x64-Umgebung emuliert, sodass die CPU- und GPU-Leistung des Systems beeinträchtigt wird. Dank des großen Caches des Snapdragon X Elite, soll aber auch diese Methode eine deutlich bessere Performance bieten, als bei älteren ARM-Systemen.

Qualcomm wird passende Treiber für Vulkan, DX11, DX12 und OpenCL bereitstellen, sodass eine Vielzahl von Windows-Spielen auch auf den ARM-Systemen lauffähig sein werden. Welche Spiele genau unterstützt werden und in welcher Performance diese dargestellt werden können, wurde aber noch nicht genauer spezifiziert.