Phanteks NV5: Großes Gehäuse mit Panoramablick auf die Hardware

Montag, 25. Sep. 2023 19:29 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Das Besondere an dem neuen NV5 von Phanteks ist das offen wirkende Gehäusedesign durch eine besonders starke Rahmenkonstruktion, welche die Verwendung eines Seiten- und Front-Glases mit einer fast unsichtbaren Kante ermöglicht.

Das Phanteks NV5 stellt dabei die verbaute Hardware in den Mittelpunkt, was auch an der Positionierung des Mainboards deutlich wird. Das Mainboard ist Mitte positioniert und bietet damit eine optimale Sicht auf alle Komponenten, ebenso sind die Sichtfenster besonders groß gewählt worden, damit die Hardware richtig in Szene gesetzt werden kann.

Mit vielen kleineren Design-Features wie einer Abdeckung für die Netzteilanschlüsse soll das Phanteks NV5 es dem Anwender besonders einfach machen, die verbauten Kabel zu verstecken, welche auch einfach hinter dem Mainboard-Tray entlang geführt werden können. Die verbaute Grafikkarte darf bei dem Gehäuse eine Länge von bis zu 440 Millimetern einnehmen und der verbaute CPU-Kühler eine Höhe von 180 Millimetern.

Das große Gehäuse fasst alle gängigen Mainboards bis hin zum E-ATX-Standard. Für ausreichend Belüftung sorgen bis zu acht 120-mm-Lüfter, wobei die üblichen Frontlüfter seitlich positioniert sind, da die eigentliche Sicht auf die Front mit Glaspanel nicht durch die Lüfter verdeckt wird. Zu der Ausstattung des Gehäuses zählen noch eine zusätzliche GPU-Halterung für besonders schwere und große Grafikkarten, ein ARGB-Controller sowie eine optionale Klappe mit Datenträgerhalterung.

Angeboten werden die neuen Gehäuse der NV-Serie von Phanteks ab sofort über Caseking.de für eine unverbindliche Preisempfehlung von 99,90 Euro für das Modell in "Satin Black" und für 109,90 Euro für die Variante in "Matte White".