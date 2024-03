Phanteks XT-Serie: ATX-Gehäuse mit besonders gutem Airflow und Sicht auf die Hardware

Dienstag, 05. Mär. 2024 11:45 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Phanteks bewirbt die neuesten Gehäuse der XT-Serie als ATX-Modelle mit "ultimativen Airflow". Die Gehäuse sollen sich sowohl für Enthusiasten mit individuellen Wasserkühlungen als auch an Liebhaber von Luftkühlern richten.

Angeboten werden die neuen Gehäuse der XT-Serie von Phanteks in Schwarz und Weiß, wobei nicht nur das Äußere in der genannten Farbgebung gehalten ist, sondern jedes Element, sodass auch Fans von "All-White-Builds" auf die Gehäuse zurückgreifen können. Die XT-Serie von Phanteks umfasst dabei insgesamt drei Varianten der Gehäuse als XT Pro, XT Pro Ultra und XT View, welche sich leicht unterscheiden.

Alle Varianten der XT-Serie von Phanteks bieten ein großes Sichtfenster auf die Hardware. Bei dem View-Modell ist zudem die Front aus Glas gehalten, sodass auch eine freie Sicht auf die Hardware von vorne gegeben ist. Bei dem XT Pro und XT Pro Ultra ist die Front aus Meshgitter, dafür können bis zu drei 140-mm-Lüfter oder ein entsprechender Radiator in der Front verbaut werden. Das XT-View bietet für die Belüftung an der Front lediglich zwei 120-mm-Lüfter, welche seitlich angeordnet sind. Alle drei Varianten des Gehäuses können einen 360-mm-Radiator an der Oberseite aufnehmen und bieten Support für extra große Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 500 Millimetern Länge, sodass auch jede High-End-Grafikkarte mit extra großem Kühlkörper verbaut werden kann.

Das Phanteks XT Pro und das Phanteks XT Pro Ultra unterscheiden sich hingegen nur in der Ausstattung bei Auslieferung. Das XT Pro bietet vorinstalliert lediglich ein 120-mm-Lüfter am Heck, während das Phanteks XT Pro Ultra mit insgesamt vier 140-mm-ARGB-Lüftern ausgestattet ist. Das XT View ist standardmäßig mit drei 120-mm-ARGB-Lüftern ab Werk versehen. Angeboten wird das Phanteks XT Pro für bereits 56,90 Euro, während für die XT Pro Ultra ein Preis von 74,90 Euro aufgerufen wird. Das Phanteks XT View wird für 84,90 Euro verkauft. Alle Modelle sind ab sofort bei Caseking erhältlich.