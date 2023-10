APNX C1: Neuer Gehäuse-Hersteller präsentiert ersten Mid-Tower

Mittwoch, 25. Okt. 2023 17:30 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Hinter der neuen Marke APNX steht ein Team aus Taiwan und Europa mit insgesamt schon mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Hardware-Branche, was sich sowohl bei der Entwicklung der Produkte als auch dem Vertrieb positiv zum Start auswirken dürfte.

Das C1-Gehäuse soll als erstes Modell des Herstellers ein Mid-Tower mit zeitlosem Design und einer guten Belüftung sein. Das 230 x 502 x 464 mm (Breite x Höhe x Länge) Gehäuse bietet dabei ausreichend Platz für alle Mainboards bis zum ATX-Standard und stellt bis zu sieben Slots für Erweiterungskarten bereits.

Im Inneren des Gehäuses können bis zu drei 3,5- und drei 2,5-Zoll-Laufwerke verbaut werden. Für längere Grafikkarten stehen bis zu 395 Millimeter Platz zur Verfügung und die Höhe des CPU-Kühlers darf 166 Millimeter betragen. Das verbaute Netzteil darf eine Länge von maximal 270 Millimetern einnehmen.

Bereits vorinstalliert sind in dem C1-Gehäuse gleich drei 140-mm-Lüfter mit ARGB-Beleuchtung wovon zwei in der Front und einer im Heck installiert ist, sodass das Gehäuse bereits ab Werke eine für die meisten Systeme ausreichende Belüftung bereitstellt. Alternativ können in dem Gehäuse auch bis zu zwei 360-mm-Radiatoren für eine Custom-Wasserkühlung verbaut werden.

Das I/O-Panel bietet zwei USB-Typ-A und ein USB-Typ-C-Anschluss sowie ein HD-Audio/Mikrofon-Anschluss und die obligatorischen Schalter für den Start- und Reset-Knopf.

Angeboten wird das neue APNX C1 in den drei Farben Black, White und ChromaFlair, welche einen interessanten Farbverlauf vorweisen kann. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 139,90 Euro (schwarz), 144,90 Euro (weiß) und 159,90 Euro (ChromaFlair).