Telefónica plant komplette Übernahme von o2 Deutschland

Der Telefónica-Konzern plant nach einem weiteren positiven Quartal von o2 in Deutschland die Telefónica-Tochter komplett zu übernehmen.

Das Unternehmen Telefónica ist ein spanisches Unternehmen und besitzt bereits des Großteil von 70 Prozent der Telefónica Deutschland in Form von Aktien. Das Unternehmen plant nun die rund 840 Millionen verbleibenden Aktien zu einem Preis von rund 2,35 Euro zurück zu kaufen und damit die Tochterfirma wieder komplett zu übernehmen.

Die Telefónica-Aktie wurde nach der ersten Bekanntgabe des Vorhabens bereits vom Handel ausgesetzt. Als Grund für den Rückkauf aller Anteile werden die sehr starken Quartalszahlen 2023 genannt. Das Unternehmen konnte nach Abzug alle Kündigungen rund 400.000 Mobilfunk-Kunden hinzugewinnen, was einen Bestwert seit dem Jahresende 2021 darstellt. Telefónica Deutschland hat aktuell rund 7.500 Vollzeit beschäftigte und besitzt neben der Zentrale in München auch den ehemaligen E-Plus-Sitz in Düsseldorf als großen Firmenstandort.

Darüber hinaus konnte Telefónica Deutschland vor allem im Mobilfunkbereich die Netzabdeckung verbessern, während im Bereich des Festnetzes mit verschiedenen Firmen kooperiert wird, um den Kunden einen solchen Anschluss zu ermöglichen. Vor allem im Preis-Leistungs-Verhältnis schneiden die Verträge im Vergleich zu den Konkurrenten deutlich besser ab. Kunden müssen dafür allerdings vereinzelte Netzabdeckungslücken in Kauf nehmen, auch wenn Telefónica Deutschland in den letzten Jahren diese Rückstand mit hohen Investitionen deutlich reduzieren konnte.

Der Umsatz von Telefónica Deutschland stieg im dritten Quartal auf 2,1 Milliarden Euro, was einem Plus von 2,2 Prozent entspricht. Das Hardware-Umsatz des Unternehmen verringerte sich allerdings um etwa 2,1 Prozent auf nur noch 395 Millionen Euro, was darauf schließen lässt, dass der Gewinn vor allem im Mobilfunkbereich erzielt werden konnte.