NVIDIA RTX 5090: Mit dem bislang nie veröffentlichten Cinderblock-Design der 4090 Ti geplant?

Das auffällige Designmerkmal der neuen Karte ist ihre Dicke, die vier Steckplätze im PC-Gehäuse beansprucht. Die Hauptplatine der Karte, die schlank entlang der Ebene des Motherboards angeordnet ist, trägt die zentralen Komponenten: die GPU, den Speicher und das Spannungsreglermodul (VRM). Über dieser Hauptplatine ist die Kühlungslösung montiert, die sich senkrecht zur Hauptplatine erstreckt.

Zusätzlich zur Hauptplatine gibt es zwei weitere Platinen: Eine für die Display-Anschlüsse und eine für die PCIe-Schnittstelle. Ein weiteres separates Bauteil ist der 12V-2x6-Stromanschluss, der sich an der Oberseite der Kühlungslösung befindet. Dieses Design ermöglicht eine effiziente Wärmeabfuhr und unterstützt eine besonders hohe Leistungsfähigkeit der Grafikkarte.

Die Informationen über die Verwendung des "Cinderblock" genannten Designs der RTX 4090 Ti für die RTX 5090 wurden von kopite7kimi, einem bekannten Insider für NVIDIA-Informationen, noch einmal bestätigt. Die Grafikkarte wird mit einem Hauptboard, einem starren IO-Board und einer separaten PCIe-Slot-Komponente beschrieben, was auch genau auf die Beschreibung der RTX 4090 Ti passt. NVIDIA hatte die Designphase dieser Karte abgeschlossen, und es scheint, dass Bilder des Designs durchgesickert sind, wahrscheinlich von dem OEM für Kühlungslösungen. Es wird vermutet, dass NVIDIA sich gegen die Einführung dieses Produkts entschieden hat, da die Konkurrenz durch die AMD Radeon RX 7900 XTX in Bezug auf die Leistung nicht so stark war, wie ursprünglich angenommen.

Die GeForce RTX 5090 Founders Edition verspricht, ein Kraftpaket zu werden, das die Grenzen der Grafikleistung weiter verschiebt. Mit einem solchen Design, das auf maximale Effizienz bei der Wärmeableitung und Leistungsfähigkeit ausgelegt ist, setzt NVIDIA wohl erneut einen hohen Standard für zukünftige Grafikkarten.