Thermaltake S500 TG Snow: Eine Schnee-Edition des Gehäuses

Das S500 TG Snow von Thermaltake ist ein Midi-Tower mit einer Größe von 565 x 240 x 500 Millimetern und kommt auf ein Gewicht von 17,2 Kilogramm.

Das Besondere an der Snow-Edition ist das weiße Design, welches sich nicht nur über die Außenseiten, sondern auch im Inneren des Gehäuses widerspiegelt. Im Inneren bietet das Gehäuse ausreichend Platz um bis zu acht Erweiterungskarten, drei 2,5- und drei 3,5-Zoll-Festplatten zu installieren. Das I/O-Panel bietet zwei USB-3.0- und zwei USB-2.0-Ports sowie die obligatorischen Audioanschlüsse.

Für ausreichend Frischluft der Hardware können in der Front bis zu drei 140-mm-Lüfter und an der Oberseite bis zu drei 120-mm-Lüfter verbaut werden. An der Rückseite kann ebenfalls noch ein 120-mm-Lüfter installiert werden. Das große Seitenfenster bietet zusätzlich eine gute Sicht auf die verbaute Hardware.