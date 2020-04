Noch in diesem Jahr soll Intel mit neuen CPUs im 10-nm-Verfahren den Markt erweitern.

Der 10-nm-Prozess steht bei Intel unter keinem guten Stern. Das Unternehmen musste den Start der Produktion und der auf der Fertigung basierende CPUs bereits mehrfach verschieben.

Nichtsdestotrotz sollen in diesem Jahr noch zwei CPU-Serie auf Basis der 10-nm-Fertigung in den Handel kommen. Dabei sind mit Tiger-Lake und Ice-Lake auch bereits die ersten CPUs der neuen Fertigung angekündigt worden. Mit "Adler Lake" wird Intel wohl ne Desktop-CPUs auf Basis der 10-nm-Fertigung präsentieren, darüber hinaus soll für Notebooks ein passendes Pendant in Form von Tiger-Lake erhalten bleiben.

Im Xeon-Business-Segment sollen dann noch Ice-Lake-CPUs folgen, welche als Ice-Lake-SP für die Enterprise-Sektion eingeplant ist. Bislang wurde erwartet, dass die Ice-Lake-SP und auch Adler-Lake-Generation nicht vor 2021 in den Handel kommen wird.