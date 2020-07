PlayStation 4 Pro mit Spielen bei Aldi zum Schnäppchen-Preis

Die PlayStation 5 von Sony steht in den Startlöchern und wird noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Der Discounter bietet die aktuelle Pro-Variante inklusive drei Spielen vorab zu einem guten Preis an.

Die PlayStation 5 ist aktuell in aller Munde, die aktuelle Spielkonsole von Sony wird mit dem Release des Nachfolgers wohl günstiger. Der Discounter Aldi bietet die Pro-Variante der Konsole schon vor dem Release zu einem guten Preis an.

In dem von Aldi beworbenen Bundle der PlayStation 4 Pro erhalten Käufer die Spiele 'Gran Turismo Sport', 'Spider-Man' und 'Horizon Zer Dawn' inklusive. Mit dem Genre-Mix dürfte der Discounter einen guten Querschnitt der Spieler treffen und kann zudem mit einem sehr guten Preis für das Bundle aufwarten.

Normalerweise wird die PlayStation 4 Pro inklusive Spiele nicht unter 400 Euro verkauft. Das Bundle bei Aldi wird für 367 Euro angeboten und kann deswegen als Schnäppchen bezeichnet werden.