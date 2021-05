Huawei Watch GT3: Erste Smartwatch mit richtiger Blutdruckmessung

Die neue Watch GT3 von Huawei soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen und mit einer richtigen Blutdruckmessung aufwarten können.

Die Huawei Watch GT3 soll die Smartwatches als täglichen Begleiter und Überwacher der Vitalfunktionen auf eine neue Ebene befördern.

Als neueste Feature der Watch GT3 hat der Präsident der Huawei Consumer Business Group nicht nur eine EKG-Funktion angekündigt, sondern in Aussicht gestellt, dass die Uhr sowohl den Blutzucker des Trägers ermitteln kann als auch eine Blutdruckmessung durchführen kann. In China hat die Uhr die notwendige Registrierung für die Blutdruckmessung bereits bestanden, wie üblich dürfte ein solches Feature in Europa ebenfalls erst nach einer Zulassung angepriesen und eingeführt werden.

Erwartet wird, dass die Watch GT3 von Huawei noch im zweiten Halbjahr 2021 in den Handel kommt. Die Samsung Galaxy Watch3 bietet ebenfalls eine Blutdruckmessung, allerdings nur in Kombination mit einem aktuellen Smartphone von Samsung.