Amazon zeigt Topspiele der UEFA Champions League über Prime Video

In der kommenden UEFA Champions League Saison wird Amazon* jeden Dienstag exklusiv das Topspiel über Prime Video zeigen.

Über den eigenen Streamingdienst Prime Video hat Amazon sich die Rechte für die Ausstrahlung einiger UEFA Champions League Spiele in der Saison 2021/2022 gesichert.

Wie das Unternehmen nun bekannt gab, handelt es sich um die Topspiele am Dienstag. Mit einem eigenen Kamerateam will Amazon die Begegnungen lebendig gestalten. Dabei wird die Übertragung einer deutschen Mannschaft garantiert, wenn dies an einem Dienstag und nach den ersten Ausscheidungen noch möglich ist.

Insgesamt wird Amazon über Prime Video 16 Spiele live und exklusiv übertragen. Dabei sind zwei Playoff-Spiele sechs Gruppenspiele und acht Partien der K.O.-Runde inklusive eines Halbfinals. Mit einem passenden Moderatoren-Team und Experten wie Benedikt Höwedes sollen die Spiele in einem interessanten Rahmen gestaltet werden. Darüber hinaus plant Amazon verschiedene Dokumentation passend zum Sport für seine Abonnenten anzubieten.

Die Spiele der UEFA Champions League Saison sind in der Prime-Mitgliedschaft bereits enthalten und werden nicht mit einem zusätzlichen Aufpreis oder Pay-per-View angeboten.