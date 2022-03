Lian Li und DAN Cases: A4-H20 ein SSF-Gehäuse für Gamer

Dienstag, 01. Mär. 2022 19:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Das A4-H20 ist in Zusammenarbeit von Lian Li und DAN Cases entwickelt worden und soll ein Gaming-Gehäuse im kleinen SSF-Format darstellen.

Mit einem Volument von 11 Litern gehört das A4-H20 von Lian Li und DAN Cases wohl zu den kleinsten Gaming-Gehäusen auf den Markt.

Das Design basiert auf dem ursprünglichen DAN Caeses A4-SFX-Gehäuse mit Sandwich-Layout-Konzept und wurde von Lian Li für eine verbesserte Hardware-Kompatibilität angepasst. Das minimalistische und klassische Design sowie die Möglichkeit eine All-in-One-Wasserkühlung als CPU-Kühler zu installieren, wurde bei dem A4-H20 beibehalten.

Trotz der geringen Abmessung von nur 140 x 244 x 326 Millimetern (B x H x T) kann das Gehäuse größere Grafikkarten mit Triple-Slot-Kühler aufnehmen und bietet das Gehäuse, je nach installierten Komponenten, für diese eine Einbaulänge von bis zu 322 Millimetern an. An der Gehäuseoberseite kann ein 240-mm-Radiator oder zwei 120-mm-Lüfter verbaut werden. Die großzügigen Mesh-Panels aus Aluminium sorgen für eine gute Belüftung der Hardware und die Rahmenkonstruktion aus Stahl sorgt für einen sicheren und robusten Stand.

Das A4-H20 bietet als SSF-Gehäuse nur Platz für ein ITX-Mainboard sowie Netzteile im SFX- oder SFX-L-Format. Die Bodenplatte des Gehäuses kann für eine bessere Belüftung und einfachen Einbau der Komponenten komplett entfernt werden. Damit eine größere Grafikkarte in dem Gehäuse Platz findet, muss diese mittels Riser-Kabel installiert werden. Lian Li und DAN Cases bieten deshalb das A4-H20 nicht nur in den Farben Schwarz und Weiß an, sondern auch als PCI-Express-3.0 oder PCI-Express-4.0-Varianten. Die entsprechenden Varianten werden mit dem jeweils passenden Riser-Kabel angeboten. Die PCI-Express-4.0-Version ist dabei auch abwärtskompatibel zu älteren PCI-Express-3.0-Grafikkarten.

Die neuen A4-H20-Gehäuse von Lian Li und DAN Cases sind ab sofort für 119,99 Euro als PCI-Express-3.0-Variante oder für 149,99 Euro für die PCI-Express-4.0-Variante bei Caseking bestellbar. Angaben zur Verfügbarkeit der Gehäuse konnten allerdings noch nicht gemacht werden.