20 Jahre be quiet!: Jubiläum mit neuer FX-Produktreihe und Gewinnspiel

Der deutsche Hersteller von PC-Komponenten be quiet! feiert im August 2022 das bereits 20-jährige Bestehen der Firma.

Angefangen hat der Hersteller mit der namensgebenden Geräuschdämmungsmatte für Computergehäuse mit dem Namen "be quiet!", welche 2002 in den Handel kam. In dem darauffolgenden Jahr konnte be quiet! bereits das erste Netzteil mit einer speziellen Geräusch-minderen Technologie vorstellen. Ein weiterer Durchbruch der Unternehmensgeschichte stellte dann der 2009 veröffentlichte Silent-Wings-Lüfter dar, welcher auch ein Jahr später bei den ersten CPU-Kühlern des Herstellers zum Einsatz kam. Das erste Gehäuse, welche von be quiet! vorgestellt wurden kam 2014 in den Handel.

Der Hersteller konnte sich so in den vergangenen 20 Jahren zu einem der wichtigsten PC-Komponentenhersteller entwickeln und präsentiert mit der FX-Serie nun die neuesten Produkte aus dem eigenen Hause.

Zu der FX-Serie von be quiet! zählen das Pure Base 500 FX als Gehäuse mit ARGB-Funktionen, welches mit einer hohen Funktionalität die Vorteile des Pure Base 500 DX noch verbessern soll. Ebenfalls neu im Angebot ist der Pure Loop 2 FX, welcher als All-in-One-Wasserkühlung mit 240-mm-, 280-mm- und 360-mm-Radiator für verschiedene Einsatzzwecke geeignet ist. Abgerundet wird das neue FX-Portfolio durch den Pure Rock 2 FX als CPU-Lüftkühler mit ARGB-Unterstützung und ein 120-mm-Lüfter der Light-Wings High-Speed-Modelle.

Alle Produkte der neuen FX-Serie sind ab sofort im Handel erhältlich. Darüber hinaus bietet der Hersteller zu seinem Jubiläum noch ein Gewinnspiel an, welches zahlreiche Produkte wie Merchandise, Gaming-PCs, Gehäuse und Lüfter bietet.