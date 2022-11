Gigabyte Z690-Mainboard: Instant-6GHz-Technlogie für den Core i9-13900K und 13700K

Gigabyte bietet für alle neueren Z790- und auch älteren Mainboards mit Z690-Chipsatz sowie Sockel LGA 1700 ein entsprechendes BIOS-Profil für eine einfache Übertaktung an.

Der kommende Intel Core i9-13900KS von Intel, wird der erste Prozessor sein, welcher einen offiziellen Boost-Takt von 6,0 GHz erreichen kann. Der Prozessor wird allerdings wohl nur in geringer Stückzahl und zu einem hohen Preis in den Handel kommen.

Für die Besitzer eines Gigabyte-Mainboards mit Z690-Chipsatz hat der Hardwarehersteller deshalb passende BIOS-Profile ausgerollt, welche den Core i9-13900K oder den Core i9-13700K auf das Niveau eines Intel Core i9-13900KS heben sollen. Mit der "Instant-6GHz-Technlogie" genannten Funktion der aktuellen BIOS/UEFI-Versionen kann die Single-Core-Leistung der Prozessoren noch einmal gesteigert werden und die Anwender können ohne größere Overclocking-Kenntnisse von der Mehrleistung profitieren.

Voraussetzung für die "Instant-6GHz-Technlogie" ist eine Aktualisierung des BIOS/UEFI sowie eines Z690-Mainboards von Gigabyte. Gigabyte bedient sich für die Übertaktung an einer Anpassung der V-Core-Load-Line-Calibration und einer Anhebung der CPU-Spannung in einem vergleichsweise geringen Rahmen. Ähnlich wie bei den Mainboards der Z790-Plattform kann so ein Leistungszuwachs von bis zu drei Prozent verzeichnet werden.

Neben der manuellen Installation der BIOS-Versionen über die entsprechenden Dateien von der Website von Gigabyte, können die aktuellen Mainboards auch via Q-Flash das BIOS/UEFI bequem installiert werden. Unklar ist, ob Gigabyte das OC-Feature auch für die Mainboards mit den B760-Chipsätzen veröffentlichen wird.