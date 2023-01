Samsung Galaxy Book2 Go: Leistungsstarkes Ultrabook auf ARM-Basis

Samsung hat das neue Galaxy Book2 Go mit dem Snapdragon 7c+ Gen3 als Ultrabook mit langer Akkulaufzeit vorgestellt.

Bei dem neuen Galaxy Book2 Go setzt Samsung auf ein 14 Zoll großes IPS-Panel mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten. Bei dem Vorgänger kam noch ein TN-Panel zum Einsatz, der neue Bildschirm sollte einen stabileren Blickwinkel sowie ein höheres Kontrastverhältnis bieten, allerdings hat Samsung noch keine genauen Spezifikationen des Panels preisgegeben.

Als Prozessor des neuen Galaxy Book2 Go dient der Snapdragon 7c+ Gen3 auf Basis der ARM-Architektur. Das System-on-a-Chip wird im 5-nm-Design produziert und ist speziell auf die Nutzung mit Windows von Microsoft entwickelt worden. Samsung wirbt mit einer 60 Prozent stärkeren CPU-Leistung und einer 70 Prozent höheren GPU-Leistung im Vergleich zu dem Snapdragon 7c Gen2, welcher im Vorgänger verbaut wurde. Dank des integrierten 5G-Modems lässt sich das Samsung Galaxy Book2 Go auch unterwegs mit schnellem Internet nutzen, als WLAN-Standard wird Wi-Fi 6E genannt.

Das Samsung Galaxy Book2 Go soll besonders leicht sein und lediglich 1,44 Kilogramm auf die Waage bringen. Das Gehäuse ist 15,5 Millimeter dick und nach dem MIL-STD-810G-Standard zertifiziert. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 21 Stunden soll sich das Notebook vor allem für das Abspielen von Videos eignen. Angaben zu den Speicherkonfigurationen macht Samsung bei der ersten Vorstellung des Ultrabooks noch nicht.

Samsung hat bislang nur bestätigt, dass das Galaxy Book2 Go in Frankreich am 20. Januar 2023 auf den Markt kommen wird. Einen Preis für das Ultrabook wurde nicht genannt, ebenfalls steht ein Release-Termin für Deutschland wohl noch nicht fest.