ATX 3.0 Update - Neue Steckerkontakte empfohlen, Anforderungen für Lastspitzen gesenkt

Dienstag, 21. Feb. 2023 19:54 - [rj]

Die ersten ATX3 Netzteile sind ja bekanntlich bereits erschienen, wie das be quiet! Dark Power 12. Viele Tests zum Thema ATX 3 findet man aber nocht nicht und das hat seinen Grund.

Bislang gab es gravierende Probleme für Reviewer - wie uns - überhaupt in Erfahrung zu bringen was genau zu testen ist, da Angaben im Intel "Test Plan" Dokument und der offiziellen ATX 3.0 Spec nicht übereinstimmten. Insbesondere galt dies für die Angaben zu den relevanten Lastspitzen und ihrem Duty Cycle. Der Duty Cycle fiel nämlich im Intel „Test Plan“ deutlich geringer aus als in den öffentlichen ATX 3.0 V2.00 Spezifikation. Mit der neuen ATX 3.0 Rev 2.01 aus dem Februar 2023 wurden diese Punkte angepasst.

Der „Test Plan“ von Intel ist eine Ergänzung zur Spezifikation, der beschreibt wie die einzelnen Punkte im Detail zu testen sind. Dieses Dokument ist also extrem relevant für alle, die sich nicht nur theoretisch für die Spezifikation interessieren, sondern eben auch Netzteile daraufhin prüfen wollen.

Problematisch daran ist, dass die Dokumente von Intel regelmäßig unter Verschluss als "Intel Confidential" gehalten werden und man als Journalist / Reviewer offiziell darauf keinen Zugriff bekommt. Anfragen diesbezüglich werden in der Regel nicht beantwortet. Nicht einmal die Fraga danach, welches Dokument denn nun die richtigen Informationen enthält. Es ist also immer ein Tanz auf der Eierschale rechtzeitig an diese Dokumente zu kommen und auch keine Fragen stellen zu können, da man sie offziell gar nicht besitzen dürfte. Hätte man in unserem Fall zum Beispiel frühzeitig angefangen nach der ATX 3.0 V2.00 zu testen, dann hätte man nun, mit den Änderungen die im bislang „geheimen“ Test Plan vorhanden waren, alles für die ATX 3.0 V 2.01 in die Tonne treten und alle Tests wiederholen können.

Nun sind beide Dokumente öffentlich und auch angeglichen worden und man weiß endlich was Sache ist. Besser spät als Nie kann man da nur sagen. Leider gilt das aber nicht für alle Bereiche.

Neue Vorgaben für den Duty Cycle bei Lastspitzen

In der neuen ATX 3.0 V2.01 Version sind wie man in den beiden Screenshots unten aus den Dokumenten sehen kann die Duty Cycle Zeiten mehr als halbiert worden. So wurde der höchste Peak von 200% von 10% auf 5%, und der zweithöchste Peak von 180% von 20% auf 8% gesenkt.



(Neue Anforderungen aus ATX3.0 V2.01)



(Alte Anforderungen aus ATX3.0 V2.00)

Der Duty Cycle ist der Zeitraum, indem beim Test die hohe Last anliegt. Laut der neue Spec muss nun zum Beispiel bei einem 1000 W Netzteil alle 2000 μs ein Peak von 100 μs toleriert werden, vorher waren es alle 1000 μs ein Peak von 100 μs.



(Beispiel 1000W PSU aus ATX3.0 V2.01)



(Beispiel 1000W PSU aus ATX3.0 V2.00)

Damit sinken die Anforderungen an die Netzteile natürlich deutlich, da im gleichen Zeitabschnitt im Test nur noch halb so oft ein Peak auftritt.

Beschriftung der 12VHPWR Anschlüsse - Ja, Nein oder jeder wie er Lust hat?

Eine weiter Änderung betrifft die Beschriftung der neuen 12VHPWR Anschlüsse. Der ganze Abschnitt 5.1 „Labeling and Marking“ war bereits zuvor „recommended“, was eigentlich bedeutet, dass alles nur empfohlen aber nicht erforderlich ist. Nun ist speziell auch die Beschriftung nur zusätzlich empfohlen, welche ursprünglich „required“ also verpflichtend sein sollte.

Als Begründung wurden hier modulare Netzteile angegeben, bei denen die Kabel sowieso jederzeit getauscht werden können. Auf der anderen Seite besagt die Änderung aber auch, dass wenn keine Beschriftung am Stecker erfolgt, diese auf dem PSU Label vorhanden sein muss. Zitat: "12VHPWR connector limit must be listed in one of these locations." Da die gesamte Beschriftung aber sowieso optional ist, ergibt das keinen Sinn, denn der Hersteller kann die Beschriftung nach dem neuen Stand ja einfach komplett weglassen. Und es wird noch besser.

In Abschnitt 3.3 des zugehörigen Intel Test Plan zum Test des 12VHPWR Steckers findet sich aber folgender Satz: "The power supply is required to label the 12VHPWR connector (or modular power supplies can include this on the rating sticker) with the power level it can support through the 12VHPWR connector".

Damit ist nach den ATX 3.0 Specs die Beschriftung optional, nach dem Test Plan aber erforderlich. Damit ist dem Chaos bei kommenden Netzteilen, was das Rating des Steckers angeht bereits vorprogrammiert, denn die meisten Hersteller werden vermutlich auf die einfachste Lösung setzen, die Beschriftung gleich sein zu lassen. Wir gehen aber dennoch davon aus, dass die Beschriftung ab sofort erforderlich ist, alles andere ergibt keinen wirklichen Sinn und ist zum Nachteil des Käufers!

Und wieder einmal die Steckkontakte des 12VHPWR

Auch der 12VHPWR ist wieder einmal Thema und wurde oft schon "sehr heiß" diskutiert. Hier findet sich eine sehr interessante Änderung, welche die Crimp-Kontakte der neuen 12VHPWR Anschlüsse betrifft. Es wird nämlich jetzt ein spezieller Typ „4 Spring“ anstelle von „3 Dimple“ empfohlen. Beim ersteren erhält man eine bessere Kontaktfläche, die die Temperaturen am Stecker senken soll. Offenbar will man damit den sporadisch auftretenden Problemen mit schmelzenden Anschlüssen zuvorkommen. Käufer von Netzteilen sollten also unbedingt darauf achten, das sie ein Netzteil mit den „4 Spring“ Crimp-Kontakten kaufen.

Hier noch einmal alle Änderungen an der ATX 3.0 Spec in der Übersicht.