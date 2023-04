Netflix: Abschaltung des Account-Sharing führt zu Nutzerschwund

In Spanien hat Netflix die neu geplant Account-Sharing-Funktion eingeführt, welche Mehrkosten für Nutzer bedeutet, welche ihr Konto mit anderen Teilen.

Offiziell ist das Teilen eines Netflix-Accounts nicht erlaubt. Das Unternehmen ist bislang aber nicht aktiv gegen Anwender vorgegangen, welche ihre Accounts auch Dritten zur Verfügung gestellt haben. Künftig soll das Teilen als "Sharing" eines Accounts aber nur noch mit Aufpreis möglich sein.

Bereits im Februar hat Netflix angekündigt, dass das https://www.tweakpc.de/news/49047/netflix-verabschiedet-sich-von-dem-kostenlosen-und-einfachen-account-sharing/">kostenlose und einfache Account-Sharing künftig nicht mehr möglich sein wird. Die neue Sharing-Funktion wird vorerst aber in einigen Ländern getestet, um den zu erwartenden Nutzerschwund abfedern zu können. In einigen Ländern hat Netflix das Account-Sharing gegen zusätzliche Gebühren bereits eingeführt, Anfang des Jahres sind mit Spanien, Portugal, Kanada und Neuseeland weitere hinzugekommen.

Bereits im zweiten Quartal 2023 soll das Account-Sharing dann weltweit nur noch über eine extra Gebühr möglich sein und die einfache Teilung eines Accounts dann auch in Deutschland mit Mehrkosten zu Buche schlagen.

Die Auswirkungen auf die Kostenerhöhung in Spanien sind nun erstmals durch eine Befragung bekannt geworden. Rund eine Million Accounts nutzen in Spanien den Dienst nach der Preiserhöhung von 5,99 Euro jedoch nicht mehr. Darüber hinaus sollen noch weitere Kündigungen in den nächsten Monaten folgen, wie der Befragung zu entnehmen ist. Dank der monatlichen Zahlung von dem Account für Netflix, sind oftmals Kündigungen ohne größere Hürden oder Kosten kurzfristig für den Verbraucher möglich. Viele der Kunden kehren anscheinend dem Dienst den Rücken, anstatt die Mehrkosten zu tragen.