Peinlich: Steckerprobleme bei der AMD Radeon RX 7600 mit PCIe 6+2-Pol

Man sollte es eigentlich kaum für möglich halten. Nach all dem Medienrummel um den neuen 12VHPWR Stecker und schlecht sitzenden Kontakten hat AMD es geschafft das Problem auf den alten PCIe 8(6+2)-Pol-Stecker zu übertragen.

Wenn man sich das Referenzdesign der neuen AMD Radeon RX 7600 genauer anschaut, dann fällt einem recht schnell auf, dass die Platine der Karte recht gut verpackt ist. Der Trend Grafikkarten immer mehr in Plastik einzuhüllen geht ja schon eine ganze Zeit vorran und mag in manchen Belangen, zum Beispiel zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen beim Anfassen ja auch ganz nützlichg sein.

Was sich AMD nun aber bei der neusten Karte gedacht hat, bringt einen dazu den Kopf auf die Tischkannte zu hauen. Wie die Kollegen von Techpowerup festgestellt haben, hat AMD es dieses mal mit der Verpackung so gut gemeint, dass sich manche 6+2-Pol-PCIe-Stecker nicht mehr komplett in die Karte stecken lassen.

Das liegt daran, dass die Aussparung für die Nase des Steckers so klein gebaut wurde, das Unebenheiten im Stecker dazuführen, dass diese an der Verkleidung fest hängen. Und da die 6+2-Pol-Stecker diese Unebenheiten eben oft aufweisen, hat man den Salat.



(Screenshot von Techpowerup)

Im Review der AMD Radeon RX 7600 zeigt Techpowerup sehr gut, wie der 6+2 an die Verkleidung der Platine stößt und verhindert, dass der Stecker komplett einrastet.

Das Problem betrifft nur das Referenzdesign von AMD und nicht die im Handel befindlichen Custom-Modelle. Aber es zeigt wunderbar, wie gedankenlos manche Produkte einfach nur auf die Optik entwickelt werden. Das ein solches Problem bei der Entwicklung nicht auffällt, lässt fast darauf vermuten das bis zum finalen Produkt nie jemand darauf gekommen ist, zu testen ob bei dem Design noch alle Stecker in die Karte passen. Offensichtlich tun sie das nicht. Gerade im Zuge der riesigen Diskussionen um den 12VHPWR Stecker, der bei schlechtem Kontakt anfangen kann zu schmelzen, ist das recht unverständlich, auch wenn schmelzende Stecker bei der eher geringen Leistungsauzfnahme der Karte jetzt eher nicht zu erwarten sind.