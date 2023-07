AMD gibt ersten Hinweis auf die Radeon RX 7600 XT?

Die AMD Radeon RX 7600 XT wurde bislang von dem Hersteller noch gar nicht vorgestellt oder angekündigt. Auf der Website der Radeon RX 7600 wird das Modell in der XT-Variante aber dennoch erwähnt.

Die Überschrift der Produkt-Website von der Radeon RX 7600 wird bei der deutschsprachigen Version fälschlicherweise als "AMD Radeon RX 7600 XT Desktop-Grafikkarte" aufgeführt. Da der Fehler allerdings sich nur auf die Überschrift im deutschsprachigen Raum bezieht, könnte es sich auch schlicht um einen Flüchtigkeitsfehler handeln.

Erst kürzlich hat AMD die Radeon RX 7600 mit Navi-33-GPU vorgestellt. Die Grafikkarte kann mit 2.048 Shadereinheiten aufwarten, was auch den Vollausbau des Grafikchips entspricht. Eine leistungsstärkere XT-Variante der Grafikkarte müsste dementsprechend mit einem leistungsfähigeren Chip ausgestattet werden oder einen deutlich höheren Chiptakt besitzen, um sich von der eigenen Konkurrenz abheben zu können.

Bislang bietet AMD nur die absoluten High-End-Grafikkarten der Radeon RX-7900-Serie und die Mittelklasse-Grafikkarte Radeon RX 7600 mit der neuesten Chip-Generation an. Die Leistungslücke zwischen den Serien wird mit der Vorgängergeneration in Form der Radeon-RX-6000-Grafikkarten derzeit noch abgedeckt. Die Radeon-RX-6000-Modelle könnten mit etwas leistungsstärkeren Grafikkarten auf Basis des noch unveröffentlichten Navi-32-Chip allerdings in naher Zukunft ersetzt werden.

Offiziell kommentiert AMD allerdings keine Informationen oder Gerüchte über noch nicht vorgestellte Produkte.