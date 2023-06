Microsoft leitet das Ende der Xbox One ein

Mit der Xbox Series X und Series S bietet Microsoft bereits seit November 2020 eine neue Konsolengeneration an. Künftig wird es für die Xbox One keine neuen Spiele mehr geben.

Microsoft hat angekündigt, dass für die im November 2013 vorgestellt Xbox One keine neuen Spiele mehr veröffentlicht werden.

Während der Support für die Xbox One weiter geführt wird, soll es künftig keine Spiele mehr von den Microsoft-Entwicklerstudios geben. Alle kommenden Spiele der 23 Entwicklerstudios werden nur noch mit der Xbox Series X und Series S kompatibel sein. Lediglich einige bereits erhältlich Spiele werden noch mit Updates versorgt, zu welchen "Minecraft" und auch "Sea of Thieves" gehören. Über die Cloud-Gaming-Funktion der Xbox One soll es aber weiterhin möglich sein, auch neuere Spiele zu spielen.

Microsoft begründet diesen Schritt mit der Rechenleistung der Xbox One, welche für die neueren Spiele nicht mehr ausreicht. Über den Umweg des Cloud-Gamings, wo die Rechenleistung über Server bereitgestellt wird und der Anwender nur eine gute Internetverbindung benötigt, sei das Spielen der neuesten Games aber weiterhin möglich.

Anderen Entwicklerstudios ist es weiterhin freigestellt, ihre Spiele auch für die Xbox One zu veröffentlichen. Der Support für die Konsole soll ebenfalls nicht gänzlich eingestellt werden, allerdings versucht Microsoft den Fokus nun auf die aktuelle Konsolengeneration zu verschieben. Mit dieser Ankündigung dürfte Microsoft das Ende der Xbox One einleiten. Denkbar wäre, dass Microsoft den Support für die Konsole nach rund 10 Jahren im November 2023 dann auch komplett einstellen wird. Offiziell wurde das Support-Ende der Konsole aber noch nicht bekannt gegeben.