The Cycle: Online-Shooter wird wegen Cheatern nach nur einem Jahr eingestellt

Die Server von "The Cycle: Frontier" werden nach Angaben des Entwicklerstudios Yager aus Berlin bereits zum 27. September 2023 heruntergefahren und damit auch der Betrieb des Online-Shooters eingestellt.

In dem Free2Play-Spiel ist es bereits nicht mehr möglich Geld für Ingame-Transaktionen auszugeben, zudem gewährt Yager eine Rückerstattung auf alle Käufe, welche in den letzten zwei Wochen getätigt wurden.

Das Spiel selbst sei hinter den Erwartungen der Entwicklungsstudios zurückgeblieben, wenn auch der Launch als erfolgreich eingestuft wurde. Während die Spielerzahlen zum Release stark stiegen, ließ das Interesse an dem Spiel schnell nach, was vor allem auch an der Vielzahl an Cheatern auf den Servern lag, welche den normalen Spielern den Spaß an "The Cycle" nahmen.

Die selbst eingeführten Anti-Cheat-Maßnahmen konnten nicht schnell genug umgesetzt werden, sodass ein faires Spielerlebnis für alle Spieler vor allem an Anfang des Release nicht zu gewährleisten war. Viele Spieler hatten sich bereits von "The Cycle" abgewandt, als die Anti-Cheat-Maßnahmen griffen, sodass der Spielerschwund nicht mehr aufzuhalten war. Das Spiel konnte auch mit dem Release neuer Updates und der dritten Saison nicht mehr finanziell zum Erfolg geführt werden, weshalb nun vorzeitig die Reißleine gezogen wird, bevor das Spiel für das Entwicklerstudio zu hohen Kosten verursacht.

Die Nutzerbewertungen von "The Cycle" liegen bei Steam auf einem eher unterdurchschnittlichen Niveau von 61 Prozent bei mehr als 44.000 Bewertungen.