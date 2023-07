Intel trennt sich von den NUCs und überlässt das Segment seinen Partnern

Mit den NUCs (Next Unit of Computing) hatte Intel in den vergangenen Jahren verschiedene Mini-PCs auf Basis des besonders kompakten Small-Form-Factors (SFF) präsentiert.

Das Besondere an den NUCs sind die besonders geringen Abmessungen in Kombination mit leistungsfähiger Hardware. Die oftmals für die VESA-Halterung kompatiblen Gehäuse wurden mit leistungsfähigen CPUs bestückt, welche selbst viele Desktop-PCs im Tower-Design in den Schatten stellten. Die leistungsstarken, platz- und gleichzeitig stromsparenden NUCs von Intel wurden damit zu einer Desktop-Alternative für viele Office-Arbeitsplätze.

Wie die Kollegen von Fudzilla erfahren haben, wird Intel aber künftig keine eigenen NUCs mehr auf den Markt bringen. Während der CPU-Hersteller bislang für seine Partner jede Generation eine Orientierungshilfe bei der Hardwarezusammenstellung in Form eigener NUCs gab, soll das Geschäft künftig von den Partnern selbst übernommen werden.

Intel will sich auf weiter auf die Chipproduktion und Entwicklung konzertieren und dabei andere Projekte aufgeben beziehungsweise verlagern. Die bereits vorgestellten NUCs von Intel werden weiterhin verkauft, allerdings dürften dann mit der kommenden CPU-Generation, keine neuen NUCs direkt von Intel mehr vorgestellt werden.

Zu erwarten ist, dass die beiden großen Intel-Partner HP und Dell die Lücke der Kompakt-PCs füllen werden. Unklar ist allerdings, ob die NUC Extreme-Serie dann überhaupt noch fortgeführt wird, welche auch einen richtigen Gaming-PC in einem besonders kompakten Design bot.