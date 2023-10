Netflix erhöht Preise für werbefreies Streaming

Dienstag, 24. Okt. 2023 19:15 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Bereits Anfang des Monats deutet sich eine Preiserhöhung für das bislang günstigste, werbefreie Abonnement von Netflix an.

Während bislang die Preise nur in anderen Regionen der Welt angehoben worden sind, passt der Streaming-Dienst die Preise auch in Deutschland an. Betroffen ist vorerst nur das Netflix-Basisabonnement, welches für 7,99 Euro monatlich angeboten wurde. Das Basisabonnement bot die Möglichkeit, die Inhalte des Anbieters ohne Werbung in der 720p-Auflösung auf einem Gerät zu konsumieren. Der Download von Filmen oder Serien war nicht möglich.

Das eigentliche Basisabonnement fällt künftig weg, dafür wird das Standard-Abonnement mit Werbung für monatlich 4,99 Euro aufgewertet. Künftig wird in dem Tarif eine maximale Auflösung von 1080p angeboten und zwei parallele Streams können angeschaut werden. Darüber hinaus soll auch die Möglichkeit des Downloads zur Nutzung von Netflix ohne aktive Internetverbindung den Kunden wohl später zur Verfügung gestellt werden, bislang ist dies noch nicht möglich. Der Nachteil der Werbeeinblendung bei der Wiedergabe von Filmen und Serien bleibt allerdings erhalten. Darüber hinaus sind in dem Werbe-Tarif nicht alle Inhalte von Netflix verfügbar, was lizenzrechtliche Gründe haben soll.

Die anderen Netflix-Tarife Standard und Premium werden weiterhin für 12,99 Euro beziehungsweise 17,99 Euro monatlich angeboten und wurden nicht verändert. Allerdings stellt der Standard-Tarif nun mit 12,99 Euro monatlich die günstigste Variante dar, Netflix ohne Werbeeinblendung zu empfangen.