Montag, 23. Mr. 2020 20:48 - [rj]

Das Coronavirus macht uns das Leben schwer und viele müssen ihre Zeit zu Hause verbringen oder sind sogar in Quarantäne. Viele Anbieter bieten daher nun Games kostenlos an um die Zeit zu überbrücken. Wir haben eine Sammlung für euch zusammengestellt.

Da wir uns auf Grund der Coronavirus Pandemie in einer außergewöhnlichen Situation befinden und viele nun freiwillig zu Hause bleiben oder sogar zwangsweise das Haus gar nicht verlassen können, verschenken viele Hersteller aktuell beliebte Computer-Games.

Es gibt viele temporäre Angebote, die wir für euch zusammengestellt haben und ergänzen, wenn wir neue Titel finden. Einige Titel werden nur für begrenzten Zeitraum verschenkt, ihr müsst also schnell sein und euch die Titel zügig sichern.

TOMB RAIDER

Square verschenkt in seinem Store das LARA CROFT Remake von 2013 als GOTY und LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS. Direkt über den Steam Store zu bekommen. (Endet am 24. März um 8:00 Uhr)

https://store.steampowered.com/app/203160/Tomb_Raider/

https://store.steampowered.com/app/289690/LARA_CROFT_AND_THE_TEMPLE_OF_OSIRIS/

Oder im Square-Enix-Shop als Steam-Key

https://store.eu.square-enix-games.com/de_DE/product/604699/tomb-raider-game-of-the-year-edition-pc-download

https://store.eu.square-enix-games.com/de_DE/product/604685/lara-croft-and-the-temple-of-osiris-pc-download

GOAT OF DUTY

Für kurze Zeit gibt es auf steam das Multiplayer Game GOAT OF DUTY

https://store.steampowered.com/app/555000/GOAT_OF_DUTY/

LEMMINGS

Im MS Store erhaltet ihr denn Klassiker Lemmings

https://www.microsoft.com/store/productId/9WZDNCRFJCDM

The Stanley Parable und Watch Dogs

Bis zum 26.3 erhaltet ihr im Epic Store die Spiele The Stanley Parable und Watch Dogs. Ab 26.3 Figment und Tormentor x Punisher

https://www.epicgames.com/store/de/

ITCH-STORE

Der Store itch verschenkt verschieden Spiele

https://itch.io/games/on-sale

Child of Light

Ubisoft verschenkt das Spiel Child of Light zwischen 24-28.3 andere Titel sind begrenzt kostenlos spielbar

https://news.ubisoft.com/de-de/article/3XYmfeAgc2EurDptkfTia7/child-of-light-und-andere-ubisoft-titel-kostenlos-spielbar

ComiXology Comics

Für alle die was lesen wollen verschenkt ComiXology mehrere hundert Comics

https://www.comixology.eu/free-comics