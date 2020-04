AMD: Vorerst keine Notebooks mit Ryzen-4000-CPUs und Nvidia High-End-Grafikkarten

Die High-End-Grafikkarten im Notebooks-Sektor von Nvidia werden wohl auch in Zukunft nur mit den CPUs von Intel anzutreffen sein.

Wie Frank Azor von AMD bestätigte, wird es in absehbarer Zeit kein Notebook mit Ryzen-4000-CPU und einer GeForce RTX 2070 oder RTX 2080 geben.

Die Ryzen-4000-CPUs der neuen Mobile-Generation von AMD bieten eine sehr gute CPU-Leistung für den nur 35 Watt veranschlagten Verbrauch der HS-Modelle. Die leistungsstarken CPUs der Ryzen-9-4000-Serie werden allerdings nicht mit den absoluten High-End-Grafikkarten von Nvidia zu finden sein, die höchste Misch-Konfiguration von AMD-CPUs und Nvidia-Grafikkarten wird mit einer GeForce RTX 2060 Max-Q angeboten.

Wie der Chief Architect of Gaming Solutions bei AMD, Frank Azor, über Twitter bestätigte, wird es künftig einige Notebooks mit den Mitteklasse-Grafikkarten von Nvidia in Verbindung mit den neuesten Ryzen-4000-CPUs geben, die absoluten High-End-Grafikkarten werden aber nur in Kombination mit Intel-CPUs angeboten.