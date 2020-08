Die VR-Technologie kann sich immer mehr durchsetzen. Zwar sind die VR-Headsets durch den recht hohen Preis und der oftmals nötigen, kostspieligen Hardware noch nicht bei allen Gamern hoch im Kurs, die Akzeptanz eine VR-Brille beim Spielen zu tragen, wächst dennoch.

Für die kommende PlayStation 5 soll Sony ebenfalls ein VR-Headset als Nachfolger der PSVR entwickeln. Über einen konkreten Release des PSVR-Headsets für die PlayStation 5 gibt es aber noch keine offiziellen Aussagen.

In einer Stellenausschreibung von Sony sucht das Unternehmen zudem weitere Expertise für Head-Mounted-Displays. Konkret wird allerdings erst auf ein System in fünf Jahren Bezug genommen, sodass davon auszugehen ist, dass entweder Sony bereits für die PlayStation 6 an einem ein VR-Headset arbeitet oder das Unternehmen ganz unabhängig von der PlayStation auch andere VR-Brillen entwickeln möchte.