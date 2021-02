WMC Shanghai: Messe mit 20.000 Besuchern soll trotz Pandemie stattfinden

Die WMC Shanghai wird unter strikten Hygienemaßnahmen und einer maximalen Besucherzahl von 20.000 in der nächsten Woche wie geplant stattfinden.

Die Messe soll als Vorreiter für künftige, größere Veranstaltungen angesehen werden, welche nach der Pandemie wieder starten können. In China wurden in den vergangenen Tagen im Schnitt nur 20 Neuinfektionen pro Tag registriert, weshalb die Volksrepublik keinerlei Gründe sieht die Messe absagen zu müssen. Die WMC Shanghai wurde im Vergleich zur WMC in Barcelona als eher unwichtig eingestuft, was sich durch die Präsenzveranstaltung allerdings auch ändern könnte.

Zu den Schutzmaßnahmen gehört ein negativer Corona-Test, welche nicht älter als sieben Tage ist, sowie das Tragen einer Maske auf dem kompletten Gelände und eine Fiebermessung am Eingang. Eine Impfung gegen COVID-19 wird für den Einlass aber nicht voraussetzt.

Die MWC Shanghai, welche vom 23. bis 25. Februar veranstaltet wird dürfte auch als Vorbereitung für die MWC in Barcelona die am 28. Juni stattfinden soll, angesehen werden. Bei aktuell mehr als 12.000 neue Corona-Infektionen pro Tag in Spanien, dürfte an größere Veranstaltungen aktuell allerdings noch kaum gedacht werden.