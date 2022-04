AMD Radeon RX 6750XT: Bis zu 12 Prozent schneller als die RX 6700 XT?

Mit der Radeon RX 6750 XT wird AMD das Grafikkartenportfolio um ein Mittelklasse-Modell erweitern. Die Grafikkarte soll mit etwas mehr Takt und einem schnelleren GDDR6-Speicher aufwarten können und sich damit leistungstechnisch von der Radeon RX 6700 XT absetzen.

In einem ersten Benchmark einer Radeon RX 6750 XT des GFXBench 5.0 Aztec Ruins High Tier Off-Screen konnte die noch unveröffentlichte Grafikkarte von AMD einen Score von 366,5 FPS erreichen, was im Vergleich zu der Radeon RX 6700 XT mit einem Score von 362,2 FPS gerade einmal eine Verbesserung von drei Prozent darstellt. In dem Aztec Ruins Normal Tier, Manhattan und T-Rex Benchmark kann die Grafikkarte allerdings dann etwas mehr bieten und sich mit bis zu 12 Prozent mehr Leistung von der Radeon RX 6700 XT distanzieren.

Die erzielte Leistung der Grafikkarte dürfte allerdings kaum repräsentativ ausfallen. Wie üblich bei vorab Tests sind die verwendeten Grafiktreiber noch nicht optimiert, was die Leistung der GPUs oftmals schmälert.

Erwartet wird die neue Radeon RX 6750 XT von AMD am 10. Mai 2022. Die Grafikkarte wird wohl die Radeon RX 6700 XT ablösen, sodass AMD nicht zwei fast identisch schnelle Grafikkarten mit sehr ähnlicher Hardware anbieten muss. Preistechnisch dürfte sich die Radeon RX 6750 XT dann stark an der Radeon RX 6700 XT orientieren.

Im Preisvergleich lässt sich die Radeon RX 6700 XT je nach Modell ab 630 Euro finden. Die unverbindliche Preisempfehlung von AMD zum Release der Grafikkarte wurde mit 479 Euro angegeben, zu diesem Preis wurden die Custom-Designs der Hersteller allerdings nie angeboten.