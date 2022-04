Microsoft und Sony planen mit Werbeanzeigen in Free2Play-Spielen?

Die meisten Free2Play-Spiele können vor allem durch den Verkauf von Ingame-Gegenständen und den sogenannten Mikrotransaktionen Einnahmen erzielen. Während einige Gegenstände nur das Design des Charakters verändern, sind andere Gegenstände auch spielentscheidend, was gerade bei kompetitiven Spielen immer wieder für Kritik sorgt, da dies ein Pay2Win-System fördert. Darüber hinaus werden in vielen Spielen auch die sogenannten Lootboxen angeboten, welche nur eine geringe Chance auf ein gutes Item besitzen und damit auch das Potenzial des Glücksspiels ausschöpfen.

Künftig wollen Microsoft und wohl auch Sony mit Ingame-Werbung bei Free2Play-Spielen eine weitere Möglichkeit einführen, um Geld aus einem Spiel zu genieren. Microsoft soll noch in diesem Jahr ein Projekt mit Ingame-Werbung in Angriff nehmen, während Sony noch die Modalitäten ausarbeiten möchte. Denkbar wäre, dass ein Entwicklerstudio einen Anteil des Werbeumsatzes direkt an Sony abtreten muss.

Das Prinzip von Ingame-Werbung wird bereits seit Jahren als lukrative Einnahmequelle beobachtet, allerdings bislang kaum genutzt. Mit größeren Werbeanzeigen in Forum von Billboards könnten vor allem bei den Spielen mit großer Spielegemeinschaft erheblicher Umsatz generiert werden. Der Publisher EA hat noch im letzten Jahr angegeben, dass das Unternehmen vorerst keinerlei größeres Interesse an der Schaltung von Ingame-Werbung bei Konsolenspielen hat. In Forum von Banden- und Trikotwerbung in Fußballspielen, wird dass System allerdings bereits umgesetzt.