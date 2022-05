Apple Foldable: Angebliche Experimente mit farbigem E-Paper-Display

Angeblich arbeitet Apple an einem neuen energiesparenden Display, welches mit einer faltbaren Außenseite auf sich aufmerksam macht.

Wie der Analyst Min-Chi Kuo, welcher bekannt für gute Kontakte zu Zulieferfirmen von Apple ist, erfahren haben will, soll Apple stärkeres Interesse an einem E-Ink-Display gezeigt haben, welches sich auch falten lässt.

Diese farbigen E-Ink-Displays werden aktuell in Taiwan gefertigt und können bei Tablet-ähnlichen Geräten zum Einsatz kommen. Denkbar wäre auch der Einsatz der E-Ink-Displays an der Außenseite eines Gerätes als zweiter Bildschirm. Konkrete Informationen, wie ein solches Display von Apple genutzt werden könnte, sind allerdings reine Spekulation. Aktuell gibt es keine konkreten Informationen, dass Apple die Veröffentlichung eines faltbaren Gerätes plant, allerdings hält sich das Unternehmen meist auch sehr bedeckt, wenn es um Neuerscheinungen geht. Laut Kuo soll Apple allerdings an einem 20 Zoll großen Gerät im Stil des iPads arbeiten, welches mit einem solchen E-Ink-Display als Zusatzdisplay ausgestattet werden könnte.

Die meisten E-Paper-Displays leiden darunter, dass die Bildwiederholfrequenz sehr niedrig ist und dynamisch ändernde Inhalte wie etwa Videos oder flüssige Bewegungen nicht dargestellt werden können. Informationen, wie etwa die Anzeige eines Datums oder das komplette Schriftbild einer Seite, wie bei E-Readern, können die Displays allerdings sehr stromsparend anzeigen. Die eigentliche Anzeige der Information verbraucht bei E-Ink-Displays überhaupt kein Akku, sondern nur der Wechsel der Bilder.

Die ersten Gerüchte, dass Apple auch in den Markt der faltbaren Geräte einsteigen will, liegt bereits einige Jahre zurück und wurde bereits 2019 spekuliert.