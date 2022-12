AMD Radeon RX 7900 XT und XTX: Treiber-Update reduziert Stromverbrauch

Die neueste Version der Radeon Software Adrenalin Edition trägt die Versionsnummer 22.12.2 und soll eine Reihe von Problemen mit den aktuellen Grafikkarten von AMD beheben.

Als eine der größten Neuerung wird der reduzierte Stromverbrauch bei der Radeon RX 7900 XT und Radeon RX 7900 XTX beim Abspielen von Videos genannt. AMD macht zwar keine genauen Angaben, wieviel die Grafikkarten an Energie durch die neuen Treiber einsparen können, dafür werden aber weitere Stromoptimierungen für die nächsten Updates angekündigt.

AMD ist es zudem gelungen, die Abstürze beim Aktivieren von Raytracing in 'Marvel’s Spider-Man: Miles Morales' zu beheben sowie die System-Abstürze bei der Verwendung von mehr als drei Bildschirmen an den Grafikkarten. Laut dem Frank Azor arbeitet AMD bereits am nächsten Treiber-Update, welcher erneut weitere Fehler, die im Zusammenhang mit der Radeon RX 7900-Serie auftreten können, beheben sollten.

Neben einem vergleichsweise hohen Stromverbrauch im Idle-Betrieb melden Nutzer oftmals Probleme bei der Nutzung der Radeon Super-Resolution und es kommt wohl bei der Darstellung von Videos immer wieder zu abgehackten Darstellungen. Vereinzelte Spiele scheinen zudem Probleme bei Video-Sequenzen zu haben, wie etwa 'Uncharted 4: A Thief's End' bei der Intro-Sequenz oder es kommt direkt zu Abstürzen wie in 'Valheim', wenn die Vulkan-API zum Einsatz kommt.

Darüber hinaus soll AMD auch weiter an der Performance arbeiten und die Unterstützung von Augmented Reality- und Virtual Reality-Anwendungen für die Grafikkarten verbessern.