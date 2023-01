Corsair RM1200x Shift: Vollmodulares ATX-3.0-Netzteil mit seitlich angelegten Anschlüssen

Dienstag, 31. Jan. 2023 17:27 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Mit dem RM750x-Shift, RM850x-Shift, RM1000x-Shift und dem RX1200x-Shift erweitert Corsair das eigene Netzteilportfolio um vier ATX-3.0-Netzteile.

Das Besondere an den neuen RMx-Shift-Netzteilen ist dabei nicht der hohe Wirkungsgrad nach dem 80-Plus-Gold-Standard, sondern die Anordnung der Anschlüsse. Die vollmodularen Netzteile sind mit den Anschlüssen an der Seite ausgestattet, anstatt dass diese an der Vorderseite angebracht sind. Die andere Anordnung ist dabei vor allen in Gehäuse mit gedrehter Netzteil-Montage von Vorteil. Je nach verwendetem Gehäuse können so die Kabel deutlich einfacher und auch kürzer verlegt werden.

Das Netzteil kann dafür nicht in jedem Gehäuse eingesetzt und verwendet werden. Corsair empfiehlt einen Seitenabstand von mindestens 30 Millimetern zu der Gehäuse-Seite, wenn das Netzteil nicht gedreht eingebaut wird.

Darüber hinaus können die Netzteile der neuen RMx-Shift-Serie mit allen wichtigen Schutzschaltungen wie OVP (Over Voltage Protection), OCP (Over Current Protection), SCP (Short Circuit Protection), OPP (Over Power Protection sowie OTP (Over Temperature Protection aufwarten.

Die 12V-Schiene arbeitet dabei im Single-Rail-Betrieb und kann bei dem Topmodell 100 Ampere zur Verfügung stellen. Dank des 12VHPWR-Anschlusses kann das Netzteil auch nativ mit dem Stromanschluss der neuen Nvidia-Grafikkarten der Ada-Lovelace-Generation umgehen.

Angeboten werden die neuen Netzteile von Corsair über die eigene Webseite für 175,90 (RM750x-Shift) bis 285,90 Euro (RX1200x-Shift ).