Fractal Design Terra: Neues SFF-Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und Walnussholz

Donnerstag, 01. Jun. 2023 09:48 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der Trend zu stylischen PC-Gehäusen mit unterschiedlichen Materialien setzt sich weiter fort. Mit dem Terra hat Fractal Design nun ein neues Modell vorgestellt, welches sich mit einem Design-Element aus FSC-zertifizierten Walnussholz von der Masse absetzen kann.

Das Gehäuse ist dabei im SFF-Format gehalten und soll damit perfekt auf einem Schreibtisch oder im Wohnzimmer neben dem TV positioniert werden können. Im Inneren des Gehäuses ist eine verschiebbare Mittelwand eingebracht, welche es ermöglicht, die Platzverhältnisse zwischen den Kammern der Hardware variable zu gestalten und so die Installation von verschiedener Hardware ermöglicht. Trotz des kompakten Aufbaus ist es so möglich in dem nur 10,4 Liter großen Gehäuse mit einer Abmessung von 343 x 153 x 218 mm (L x B x H) eine Grafikkarte mit einer Länge von bis zu 322 Millimetern zu verbauen, für die Installation ist allerdings die Nutzung des beigelegten PCIe-4.0-Riser-Kabels notwendig. Der verbaute CPU-Kühler darf eine höhe von 77 Millimetern besitzen. Als Mainboard kann ein ITX-Modell verwendet werden, das verbaute Netzteil muss dem SFX-(L)-Standard entsprechen.

In dem Terra von Fractal Design können zwei 2,5-Zoll-Festplatten installiert werden und in der Front befinden sich zwei USB-Anschlüsse, wovon einer dem USB-Typ-C-Standard entspricht. Angeboten wird das neue Terra von Fractal Design in den Farben Graphite, Silver und Jade für eine unverbindliche Preisempfehlung von 209,99 Euro.