Der Streaming-Anbieter Netflix soll laut einem Bericht der Variety an einer Anime-Serie zu der bekannten Spieleserie 'Splinter Cell' arbeiten.

Netflix ist die erfolgreiche Umsetzung von Computerspielen in Form von Serien bereits gelungen. Das Unternehmen konnte bereits eine sehr erfolgreiche Serie zu den Rollenspielen von 'The Witcher' realisieren, welche sich großer Beliebtheit erfreut und in mehrere Staffeln fortgeführt werden soll.

Für die Serie von dem Stealth-Abendteuer 'Spliter Cell' mit Sam Fischer hat sich das Unternehmen allerdings für eine animierte Serie entschieden. Angeblich kann Netflix mit Derek Colstad, welcher unter anderem als Autor der "John Wick"-Filme bekannt ist, einen Kenner der Branche und des Metiers für die Produktion gewinnen. Die Animationsserie von 'Spliter Cell' soll über mindestens zwei Staffeln mit je acht Episoden geplant sein.

Das letzte Spiel der 'Spliter Cell'-Reihe erschein im August 2013 unter dem Titel 'Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist'.