PC-Gaming soll in Deutschland weiter an Bedeutung verloren haben

Einer aktuellen Studie Analyse des Branchenverbands "Game" nach, verliert der Gaming-PC in Deutschland weiter an Bedeutung.

Wie einer Analyse der aktuellen Marktsituation des Branchenverbands "Game" zu entnehmen ist, hat der Gaming-PC allein in Deutschland mehr als 1,4 Millionen Spieler im Verlauf des vergangenen Jahres verloren.

Die Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GFK) gibt über die Gründe für die Abwanderung der PC-Spieler keinerlei Auskunft. Allerdings zeigen die veröffentlichten Zahlen, dass vor allem die Konsolen-Spieler zugenommen haben, während die PC-Spieler, Smartphone-Gamer und auch Tablet-Spieler etwas zurückgegangen sind.

Als einer der Gründe für den Rückgang der PC-Gamer in Deutschland dürften die sehr hohen Preise für aktuelle Hardware und die teilweise 2022 nicht verfügbare Hardware gewesen sein. Vor allem Grafikkarten waren im letzten Jahr sehr schlecht verfügbar oder nur zu überteuerten Preise weit über der unverbindlichen Preisempfehlung zu bekommen.

Das Smartphone ist in Deutschland bereits die umsatzstärkste Gaming-Plattform, was vor allem an der starken Verbreitung und den In-Game/In-App-Käufen liegt. Bei den Spielekonsolen verteilen sich die Einnahmen etwas gleichmäßiger auf die Spiele-Käufe, die In-Game-Käufe und auch die Zahlungsbereitschaft für Online-Dienste.

Insgesamt soll der PC-Gaming-Sektor in Deutschland einen Umsatz von 1,55 Milliarden Euro umfassen, während der Konsolen-Markt bereits bei über 2 Milliarden Euro liegt und den Markt für Smartphone- und Tablet-Spiele mehr als 2,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. Insgesamt geht die Bereitschaft für das Gaming zu zahlen in Deutschland aber wieder zurück. In den Jahren der Corona-Pandemie waren die Umsätze aller Gaming-Kategorien wohl unüblich hoch.