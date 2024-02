Neue Grafikkarten-Varianten der AMD Radeon RX 7900 GRE zeigen sich auch in Deutschland.

Die Radeon RX 7900 GRE sollte eigentlich als Spezial-Edition für den chinesischen Markt vorbehalten sein. Immer mehr Hersteller präsentieren ihre GRE-Variante aber auch auf dem heimischen Markt.

Die "Golden Rabbit Edition" der Grafikkarte Radeon RX 7900 war eigentlich an Anlehnung an das chinesische Jahre des Hasen für den dortigen Markt gedacht. Die erste Variante der Radeon RX 7900 GRE erschien auch bereits Ende Juli 2023 auf den Markt.

Die Grafikkarten-Hersteller haben es sich aber nicht nehmen lassen und präsentieren die GRE-Modelle nun auch großspurig auf dem europäischen Markt. Der Hersteller PowerColor bietet gleich drei Varianten der GRE-Grafikkarte in Form der PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 7900 GRE, der PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 7900 GRE und auch die PowerColor Fighter AMD Radeon RX 7900 GRE an. Ebenso viele Versionen der Grafikkarte hat auch der Hersteller Sapphire als GRE-Variante vorgestellt. Und bei den Konkurrenten ASRock, XFX und Gigabyte finden sich derzeit mindestens jeweils eine Variante einer Radeon RX 7900 in der GRE-Variante.

Die Radeon RX 7900 GRE von AMD setzt auf den Navi-31-Chip, welcher allerdings leicht beschnitten wurde, sodass dem Grafikchip von insgesamt 96 Compute Units (CUs) nur 80 zur Verfügung stehen. Darüber hinaus muss bei der GRE-Variante der Radeon RX 7900 auf zwei Memory Cache Dies (MCDs) verzichtet werden, da nur vier der sechs MCDs aktiv sind. Im Vergleich zu dem Standard-Modell der Radeon RX 7900 sinkt bei der GRE-Variante die Speicherbandbreite von 960 GB/s auf 576 GB/s. Da die Grafikkarte aber etwas günstiger in Handel angeboten werden kann, dürfte dies nur absolute Enthusiasten stören, da die Gaming-Leistung nur in sehr speziellen Szenarien darunter leidet.